Fiorentina Under 16, al Viola Park Giannoni riprende la Lazio all'ultimo. Discorso qualificazione rimandato a Roma

Entra nel vivo la Post Season del campionato Nazionale Under 16. Sono 16 le squadre protagoniste degli ottavi di finale che concorrono per la vittoria del tricolore. La Fiorentina, quarta miglior classificata, ha sfidato oggi la Lazio, che aveva chiuso al terzo posto. Due squadre che già si conoscevano, avendo disputato entrambe il girone C della categoria.

Under 16 in scena al Viola Park

Nel primo atto degli ottavi di finale, disputato questo pomeriggio al Viola Park, non ci sono stati né vincitori, né vinti: Fiorentina-Lazio è finita 1-1.

Nel primo tempo sono le aquile classe 2009 a creare maggiori occasioni, ma non riescono a trovare il guizzo vincente sotto porta. La prima frazione di gioco termina 0 a 0. Nella ripresa i capitolini spingono il piede sull’acceleratore e passano in vantaggio al 20’ grazie alla rete di Morelli. La Lazio sfiora il raddoppio in più di un’occasione, ma il risultato non cambia. Quando la sfida sembra ormai terminata, arriva il colpo di coda dei Viola di mister Balestracci che, nell’ultima azione del match, sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova Giannoni per il colpo di testa che vale l’1 a 1 finale.

Tutto rimandato al ritorno

La partita d'andata degli ottavi di finale tra Fiorentina e Lazio termina in parità, sarà decisiva la sfida a Roma per decretare quale delle due squadre staccherà il pass per i quarti di finale.