E il secondo slot per gli extracomunitari? La Fiorentina è tra le squadre interessate a un protagonista del Mondiale
Con l'acquisto di Viery la Fiorentina ha occupato il primo dei due slot per gli extracomunitari a disposizione. L'altro, rimasto libero, necessita di una condizione particolare, ossia che il calciatore abbia almeno due convocazioni in gara ufficiale con la Nazionale maggiore.
Protagonista al Mondiale
A questo identikit corrisponderebbe Mauricio, centrocampista del Palmeiras con doppio passaporto che proprio in queste settimane sta giocando da protagonista il Mondiale con il Paraguay. Dopo aver eliminato la Germania il classe 2001, così come molti suoi compagni, ha suscitato l'interesse di diversi club europei tra cui appunto la Fiorentina, ma anche l'Atalanta. Il Palmeiras - riportano i media sudamericani - al momento chiede almeno 25 milioni.
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