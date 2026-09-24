Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli entusiasta di Gonçalves: ora lo deve innescare
Due pagine dedicate alla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 16
Grande spazio viene dato a: “Vanoli entusiasta di Gonçalves: ora lo deve innescare”. In taglio basso: “Viola Park, seduta doppia anche per oggi”.
Pagina 17
Qui leggiamo: “La Viola insegue quota 60”. Ovvero: “Per rincorrere il sogno Europa servono almeno 55 reti: i 6 gol realizzati finora sono troppo pochi a fronte di 8,6 xG”.
💬 Commenti (1)