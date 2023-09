Montenegro e un successo in pieno recupero che sa molto di Fiorentina: Due ex viola a segno

Il Montenegro porta a casa tre punti importanti, vincendo all'ultimissimo tuffo contro la Bulgaria per 2-1, in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Ed è un successo a forti tinte viola questo perché a segno sono andati due ex giocatori della Fiorentina. Montenegro in vantaggio con il difensore (ora all'Atletico Madrid) Stefan Savic. Pareggio momentaneo di Borukov per i bulgari, al 79'. Ma al 96', in pieno recupero, arriva il 2-1 finale per la nazione facente parte dell'ex Jugoslavia, con una rete di Stevan Jovetic.

Con questa vittoria il Montenegro si ritrova al secondo posto del Gruppo G con otto punti, a due lunghezze dall'Ungheria capolista con 10 (e una partita in meno tra l'altro).