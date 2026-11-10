Forfait nell'Italia: Mancini perde Zaniolo per i prossimi impegni di Nations League

L'Italia ha alle porte le sfide contro Francia e Belgio, valide per la fase a gironi della Nations League. Due impegni importanti contro Nazionali di livello, che il ct Roberto Mancini dovrà affrontare senza uno dei giocatori che aveva inserito nella lista dei convocati.

Zaniolo out

Il nome in questione è quello di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dalla FIGC, il calciatore ora all'Udinese e che in carriera ha vestito anche la maglia della Fiorentina ha lasciato il ritiro per motivi personali.

Azzurro maledetto

Già in occasione della precedente sosta, Zaniolo aveva lasciato in anticipo gli azzurri. In quella circostanza, per non aver recuperato da un precedente infortunio.