Il terzino della Fiorentina Michael Kayode non è stato convocato con l'Italia Under 21 visto il suo problema fisico. Ne ha parlato il compagno di reparto e di spogliatoio in nazionale Mattia Zanotti, in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri contro San Marino: “Ci siamo conosciuti da poco con Michael, però c'è un grande spirito. Giusto che ci sia la competizione, è normale, però ci deve sempre essere l'amicizia. E in un gruppo così c'è, è una bella squadra”.

Sull'anno scorso: “Al Mondiale avevamo fatto un grandissimo percorso. Adesso che siamo saliti in Under 21 cerchiamo di portarla anche qui. I ragazzi che erano già qua ci danno una mano ogni giorno”.