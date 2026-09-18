La Nazione: Beto ha voglia di fare gol

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si legge della Fiorentina, della prossima partita contro il Napoli, delle parole di Njie e Beto e non solo.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Difesa sotto tiro. Test di tenuta”.

Pagina 2

A pagina 2, in alto si legge: “Stress test per la difesa di Vanoli. Contro il Napoli equilibrio decisivo. Dragusin in dubbio, piano di riserva”.

Pagina 3

A pagina 3: “La missione di Njie: dribbling, estro e fantasia. E Beto rincara la dose: ‘Ho voglia di fare gol’". E sotto: “Asado per tutti, ma in tono minore. Promessa argentina mantenuta”.