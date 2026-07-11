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L'Italia riparte, intanto, da Paolo Maldini e Leonardo. Ecco i loro ruoli in azzurro

Redazione /
Paolo Maldini
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In una telefonata all'ANSA, il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò ha annunciato i primi due nomi della nuova Nazionale Italiana che va componendosi dopo l'ennesimo disastro con la mancata qualificazione al Mondiale 2026. 

I nomi

Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo sarà advisor degli azzurri. Ancora da scoprire chi sarà il prossimo CT della Nazionale, con il ruolo ancora ricoperto da Silvio Baldini. 

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