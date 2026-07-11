L'Italia riparte, intanto, da Paolo Maldini e Leonardo. Ecco i loro ruoli in azzurro

In una telefonata all'ANSA, il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò ha annunciato i primi due nomi della nuova Nazionale Italiana che va componendosi dopo l'ennesimo disastro con la mancata qualificazione al Mondiale 2026.

I nomi

Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo sarà advisor degli azzurri. Ancora da scoprire chi sarà il prossimo CT della Nazionale, con il ruolo ancora ricoperto da Silvio Baldini.