Ve lo ricordate Gerson? Il Flamengo porta l'ex viola e l'agenzia del padre in tribunale. Chiesto risarcimento milionario

È scontro totale tra il Flamengo e l'ex Fiorentina Gerson, che oggi indossa la maglia del Cruzeiro. Il club brasiliano ha intrapreso un’azione legale nei confronti del giocatore e della FGM Sports, l’agenzia rappresentata dal padre e procuratore dell’atleta.

Scontro totale

Al centro della disputa c’è il trasferimento di Gerson allo Zenit San Pietroburgo nell’estate 2025, che per il Flamengo sarebbe stato concordato e definito già prima dell’inizio ufficiale delle trattative. La società carioca accusa il centrocampista di aver violato gli accordi contrattuali e la FGM Sports di aver diffuso informazioni false.

Risarcimento milionario

Il Flamengo contesta inoltre la legittimità della rescissione anticipata del contratto legato ai diritti d’immagine, inizialmente in vigore fino al 2030. Per i presunti danni economici subiti, il club ha richiesto un risarcimento pari a circa 7,2 milioni di euro. La vicenda sarà ora esaminata dal tribunale competente.