La Bosnia Under 21 con Kospo titolare non prende gol, ma il risultato finale rende complicati i piani per la qualificazione agli Europei
Proseguono gli impegni in campo dei giocatori viola chiamati nelle rispettive nazionali. Il giovane difensore della Fiorentina Eman Kospo, classe 2007, è stato schierato da titolare oggi nella sfida tra Bosnia e Slovenia, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21.
La gara di Kospo
Posizionato al centro della difesa a quattro della nazionale bosniaca, Kospo ha offerto una prestazione solida e attenta nello 0-0 maturato contro la nazionale slovena.
Ma per la qualificazione agli Europei…
Il pareggio, però, complica il cammino della Bosnia verso la qualificazione. Nel girone G, infatti, la Norvegia ha superato l’Olanda per 3-2, effettuando il sorpasso in classifica e rendendo più difficile l’accesso alla fase finale del torneo.
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