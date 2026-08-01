Sohm è del Venezia: ha già fatto le visite mediche. Oggi la firma

Il doppio affare con il Venezia è svelato. Dopo Matias Moreno, dunque, un altro giocatore della Fiorentina vestirà arancioneroverde nella prossima stagione: Simon Sohm.

Sohm è del Venezia

Come riporta Sky Sport, è già tutto fatto per il suo passaggio al Venezia, club per il quale ha già svolto le visite mediche. In giornata arriverà la firma sul contratto. Le parti avevano già trovato l'accordo verbale da tempo.

Le cifre del prestito con diritto

A differenza di Moreno, Sohm lascia la Fiorentina in prestito oneroso. Il diritto di riscatto è fissato per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.