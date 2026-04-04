Il Parma ferma la prossima avversaria della Fiorentina in campionato e mette un altro mattoncino tranquillità. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Finisce in pareggio all'Olimpico di Roma tra Lazio e Parma, due formazioni che a 8 giornate dalla fine del campionato poco avevano da chiedere alla classifica. Saranno proprio i biancocelesti i prossimi avversari della Fiorentina in Serie A.
La partita
Partono gli ospiti in vantaggio, con capitan Delprato che porta avanti il Parma dopo una mischia in area di rigore risolta con un destro all'angolino. Poche altre emozioni fino al pareggio del subentrato Noslin che ha ristabilito la parità. Sul finire del match Marcenaro nega un penalty ai ducali dopo la review al VAR. Finisce 1-1.
La nuova classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 69, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Lazio 44, Bologna 42, Sassuolo 42, Udinese 39, Parma 35, Genoa 33, Torino 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.