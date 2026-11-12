"Paratici miglior dirigente in Italia. Ha fatto un lavoro straordinario e porterà la Fiorentina tra le prime quattro"

In una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini, ha avuto modo anche di svelare la sua simpatia per la Fiorentina e di esprimersi sulle prospettive della società gigliata nel prossimo futuro.

‘Paratici è il miglior dirigente che c’è in Italia'

“Sono simpatizzante della Fiorentina e quindi l'ho guardata un po' di più. Sarei stato tifoso viola se non avessi fatto questo lavoro... Per me oggi hanno il dirigente migliore che c'è in Italia (Paratici, ndr), ha fatto un lavoro straordinario".

‘La piazza è particolare, ma…’

"Se gli danno il tempo penso che saranno tra le prime quattro entro 4 anni, forse anche prima. Ci vuole pazienza, so che questa piazza e questa città sono particolari, però è l'unica strada per arrivare a certi livelli. Se Paratici avrà la forza di aspettare...".