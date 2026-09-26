Cambia la data di inizio del mercato invernale: Paratici avrà qualche giorno in più per rinforzare la Fiorentina
Novità in vista in Serie A per quanto riguarda il prossimo calciomercato invernale, con una novità a livello di date che potremmo definire storica.
Anticipato l'inizio del mercato
L'apertura della sessione di gennaio è stata infatti anticipata al 28 dicembre 2026 rispetto alla data inizialmente prevista del 2 gennaio 2027. La motivazione? Tutta (tanto per cambiare) economica, dato che la richiesta proviene direttamente dai Club di A
Le motivazioni tutte economiche
La richiesta arriva infatti per motivi di bilancio, che molti club chiudono al 31 dicembre con la fine dell'anno solare. Così come i suoi colleghi, Paratici avrà quindi qualche giorno in più per imbastire trattative e per cercare di concludere i migliori accordi per la Fiorentina. Invariata invece la data di chiusura della sessione, prevista per il 1 febbraio 2027.