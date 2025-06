E con l'arrivo di Viti il reparto difensivo diventa affollato. Ecco chi può essere tagliato dopo il suo arrivo

Ormai sembra questione di ore per la definizione dell'affare che porterà il difensore Mattia Viti a Firenze. Il terzo acquisto dell'estate viola andrà a rimpolpare un reparto che però sembra essere già abbastanza affollato. A questo punto è lecito aspettarsi almeno una partenza.

Un reparto affollato

Con l'arrivo del classe 2002 dal Nizza i difensori nella rosa della Fiorentina diventano ben sette. Troppi anche per una squadra che baserà il proprio assetto tattico sulla difesa a tre. Qualcheduno è destinato dunque ha lasciare Firenze per fare posto al nuovo arrivato. I nomi più probabili sono quelli degli argentini Moreno e Valentini, ma anche Marì non è propriamente al sicuro.

Possibili cessioni

Moreno, classe 2003, è arrivato la scorsa estate, ma ha trovato pochissimo spazio nella passata stagione; ritagliandosi un po' di minutaggio soprattutto in Conference League. Per lui i viola stanno cercando una sistemazione in prestito, preferendo ovviamente una squadra di Serie A così da far crescere maggiormente il ragazzo. Valentini invece è arrivato a parametro zero lo scorso gennaio, per poi essere girato in prestito al Verona dove è stato autore di sei mesi più che positivi. é proprio l'Hellas Verona infatti che cerca con insistenza il ragazzo, che, da parte sua, non disdegnerebbe il ritorno dato il feeling avuto con squadra e città scaligera. Infine Marì, voluto da Palladino lo scorso gennaio, anche lui non è certo al cento per cento della riconferma adesso che è cambiata la guida tecnica.