Al terzo, quarto forfait tocca perfino a Fazzini: a lui il posto di Gudmundsson. Ndour pronto a tornare 'regista'
Jacopo Fazzini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Uno dei tanti misteri di questa stagione è certamente Jacopo Fazzini, messo da parte dall'inizio alla fine, mai schierato nel suo ruolo, acquistato non si capisce in base a quale idea. Prima Pioli e poi anche Vanoli l'hanno sempre considerato nella rosa degli adattabili alle fasce offensive: la squalifica di Gudmundsson, gli infortuni di Solomon e Parisi gli apriranno le porte della titolarità contro la Lazio.
Secondo il Corriere dello Sport il biondo centrocampista occuperà la fascia sinistra, con il probabile rientro di Kean al centro. L'altro grande assente sarà Fagioli, sempre per squalifica, e il candidato forte resta il solito onnipresente Ndour, pronto a tornare da mediano-'regista'.
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