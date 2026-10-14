Corriere Fiorentino: L'alibi dell'inesperienza, ma il problema vero è un altro...

Una pagina dedicata alla Fiorentina questa mattina dal Corriere Fiorentino.

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Il quotidiano locale dedica grande spazio a: “Il freno dell’inesperienza". Ovvero: “”Siamo giovani": i viola spiegano così il k.o. di sabato, ma c’è chi ha l’età media più bassa e fa più punti. Il problema semmai è la scarsa abitudine alla serie A".

Il forfait

In taglio medio invece c'è: “Problemi alla tibia, l’ex Kean salta Firenze E rischia di star fermo altre tre settimane". E infine in taglio basso: “Quando torna Atta? L’obiettivo è San Siro”. Sottotitolo: “Doveva rientrare dopo la sosta, poi la ricaduta e il ‘sovraccarico all’addome’”.