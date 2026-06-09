Kean: è la strategia che preoccupa Commisso. Il nome più ricorrente negli Stati Uniti

Uno dei nomi che sarà sicuramente più ricorrente nel colloqui tra Commisso, Paratici e Ferrari, è quello di Kean.

Strategia

Il centravanti della Fiorentina è il giocatore che guadagna di più nell'intera rosa (4,5 milioni netti), ma più che questo, a Commisso interessa capire qual è la strategia che Paratici applicherà per il centravanti. La notizia viene riportata stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Grosso

Qualora fosse recuperato fisicamente e fosse anche motivato come nel suo primo anno in viola, Grosso lo terrebbe ovviamente molto volentieri, ma ci sono vari aspetti da considerare e (anche) di questi si parlerà negli Stati Uniti.