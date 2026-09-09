La Gazzetta dello Sport: Oulai torna oggi in gruppo
Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina c'è spazio per quanto successo in queste ultime ore in casa Fiorentina e per il nuovo ciclo viola.
Prima pagina
In prima pagina, a lato di legge: “La Fiorentina contro Grosso: pronta un'azione disciplinare”
Pagina 30
A pagina 30 si legge in alto: “Grosso guaio viola. L'ex tecnico e la lite con Paratici. Ora rischia un'azione disciplinare".
Sulla squadra
“Vanoli subito doppia seduta. Oulai torna oggi in gruppo”.
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