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La Gazzetta dello Sport: Oulai torna oggi in gruppo

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina c'è spazio per quanto successo in queste ultime ore in casa Fiorentina e per il nuovo ciclo viola. 

Prima pagina

In prima pagina, a lato di legge: “La Fiorentina contro Grosso: pronta un'azione disciplinare” 

Pagina 30

A pagina 30 si legge in alto: “Grosso guaio viola. L'ex tecnico e la lite con Paratici. Ora rischia un'azione disciplinare". 

Sulla squadra

“Vanoli subito doppia seduta. Oulai torna oggi in gruppo”. 

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