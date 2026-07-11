Atta: "Molto felice di essere qua, Paratici e Grosso fondamentali per convincermi. Ci aspetta una grande stagione"

Il neo acquisto della Fiorentina Arthur Atta è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, commentando il suo arrivo in viola.

“Molto contento di essere qua”

Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qua, se penso a quando ho firmato il mio primo contratto da professionista ne ho fatta di strada! Non ho ancora visto il Viola Park da quanto è grande, ma è tutto fantastico: non vedo l'ora di giocare su questi campi. Non conosco molto la città, ma da quanto ho potuto vedere è veramente bellissima.

“Ho parlato tanto con Paratici e Grosso”

Ho parlato tanto con Fabio Paratici e mister Grosso, sono sicuro che sia il progetto giusto per me. Sono un giocatore versatile, che ama trovare spazio per me e per i miei compagni di squadra. Devo migliorare sottoporta e nelle occasioni da gol, oltre che nel gioco aereo.

“Ci aspetta una grande stagione”

Mi trovo già a mio agio nonostante sia arrivato da poco. Ci aspetta una grande stagione, faremo il possibile per fare bene e per rendere felici i tifosi".