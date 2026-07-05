La Germania è appena uscita dal Mondiale e ha già scelto il suo nuovo ct (e che ct). L'Italia invece...

Doveva essere il 22 giugno la data per aprire il nuovo capitolo del calcio italiano e della Federazione rinnovata, post elezioni: la nomina di Giovanni Malagò però al momento non ha portato alcuno scossone. Neanche per la panchina della Nazionale che resta vacante, tra giochetti e interessi vari, con un budget forse non così ampio. In ballo restano sempre Antonio Conte e il Mancini bis.

C'è chi non perde tempo

E a differenza dell'Italia, in Germania hanno già agito e l'hanno fatto con i fuochi d'artificio: i tedeschi sono usciti qualche giorno fa dal Mondiale americano e la Federazione ha scelto per la deposizione di Nagelsmann. Al suo posto tornerà in panchina Jurgen Klopp, che aveva annunciato di aver chiuso con la vita da allenatore, almeno con i club. Sarà lui invece il nuovo ct della Germania, come confermato da Fabrizio Romano: