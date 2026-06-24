Grandi cambiamenti sulle panchine delle giovanili viola, anche Capparella verso l'addio

I grandi cambiamenti al Viola Park stanno riguardando anche le panchine delle diverse squadre giovanili della Fiorentina. Gli addii di Galloppa e Guberti potrebbero non essere gli unici.

Un altro addio

Secondo quanto riporta La Nazione anche Marco Capparella, allenatore della Fiorentina Under 18 nell'ultima stagione, dovrebbe lasciare il Viola Park per approdare all'Inter, sempre nel settore giovanile.

Le conferme

Da Galloppa in giù sono tanti gli addii e quindi le panchine lasciate vuote da riassegnare. Sono confermati invece Balestracci e Cristiani, alla guida dell'Under 15 e Under 16.