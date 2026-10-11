Ennesimo pari per la Fiorentina Primavera, Cianciulli: "Ci manca un po' di furbizia in avanti"

Salvatore Cianciulli, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l'1-1 conquistato oggi dai viola contro il Parma.

Voglia di dare tutto

"Quello che provo a fare è sempre lavorare e migliorarmi tutti i giorni. Posso giocare come no, ma in tutti gli allenamenti e in tutte le partite provo a dare il meglio di me e questo lo farò sempre".

La squadra pecca di furbizia

"Abbiamo fatto una bella partita, soprattutto dell'atteggiamento, contro una squadra grande e forte. Ci è mancata un po' di furbizia quando arriviamo nell'ultimo terzo di campo, che ci permette di vincere le partite. Queste è una cosa che col tempo si può migliorare e che ci regalerà tantissime soddisfazioni".