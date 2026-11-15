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Sabatini su Gasperini: "Non è come appare, ha spinto Massara davanti ai giocatori. Io l'avrei preso a pugni"

Redazione /
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Walter Sabatini
Walter Sabatini. Foto: Fiorentinanews.com
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Anche Walter Sabatini è passato da Roma, dove oggi comanda Gasperini, tecnico in grado di ‘far fuori’ anche Ranieri e Massara dalla dirigenza. L'ex ds giallorosso si è espresso proprio sul Gasp a Il Giorno

Gasperini è bravissimo, ma è diverso da come appare. La scorsa stagione ha spintonato Massara davanti alla squadra: lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Se lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni”. 

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