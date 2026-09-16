UFFICIALE: Palladino firma un contratto fino al 2029 e torna ad allenare in Serie A

Il Bologna FC 1909 ha comunicato di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco.

I ringraziamenti

Il club rossoblu ha voluto rivolgere all'ex tecnico: “un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza".

Arriva Palladino

La guida tecnica della squadra è stata affidata ora all'ex tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico.