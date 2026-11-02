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Il Salotto del Calcio in onda stasera: Sassuolo-Fiorentina a caldo

Redazione /
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Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà la sfida attualmente in corso tra Fiorentina e Sassuolo, tappa importante per i viola che bazzicano ancora nei bassifondi della classifica.

Gli ospiti 

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Maurizio Laudicino, dirigente dell'US Grosseto, e Francesco Filippelli, preparatore atletico e tifoso viola. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

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