Di Livio: "Mi dispiaceva lasciare la Juve per la Fiorentina, ma non me ne potevo andare quando la Viola scese in C2"

Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a calciomercato.com dove ha ricordato anche il suo passaggio a Firenze. Queste le sue parole.

Sul suo arrivo

"Non è che non volessi andare alla Fiorentina, è che mi dispiaceva lasciare la Juventus. Ma quando un allenatore del cuore come Trapattoni mi ha chiesto di dargli una mano per il preliminare di Champions, ho accettato subito".

Sulla sua permanenza

Poi, nel 2002 e quindi col fallimento, Di Livio sceglie di restare a Firenze: "Anche se ero in Nazionale, non me la sono sentita di voltare le spalle a una piazza calorosa come quella di Firenze, proprio nel momento del bisogno. Anche se non ero più giovanissimo qualche proposta era arrivata, ma sono convinto che la scelta di rimanere sia stata la scelta giusta. Avevo ancora due anni di contratto: l'unico mio pensiero era quello di risalire".