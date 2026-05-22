Di Livio: "La Juve mi innervosisce, contro la Fiorentina ha buttato via la qualificazione in Champions"

L'ultima trasferta della stagione della Fiorentina, dopo una stagione da dimenticare, ha strappato almeno un sorriso ai tifosi: lo 0-2 contro la Juventus ha infatti ostacolato nettamente il percorso dei bianconeri. Ora la loro qualificazione in Champions League è fortemente compromessa.

Di Livio, da doppio ex, è innervosito

Il doppio ex Angelo Di Livio, a La Stampa, ha parlato in merito: “La Juventus mi innervosisce. Contro la Fiorentina ha buttato via la qualificazione in Champions League. Era una rincorsa bellissima fino a quel momento, invece si è mangiata tutto”.

“La Juve l'ha buttata via contro la Fiorentina”

“Forse manca carattere a questa squadra. Anche il giocatore più forte tecnicamente, Yildiz, non sembra un vero leader. Spalletti? Mi piace tantissimo, ma non è riuscito a evitare questa disfatta. Richiamerei Del Piero in società”.