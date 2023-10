Dal 20 maggio al 5 giugno 2024 si giocherà l'Europeo Under 17 a Cipro e l'Italia di mister Favo sta lottando per prendervi parte dopo il secondo posto nel primo girone eliminatorio. Gli Azzurrini perdono 2-1 con la Grecia a Forlì e rischiano seriamente di finire fuori dalle qualificate, ma ottengono la seconda piazza per differenza reti rispetto all'Irlanda del Nord.

Del gruppo azzurro fanno parte il centrocampista Diego Pisani e l'attaccante Stefano Maiorana, calciatori della Fiorentina. Maiorana è in grande spolvero e ottiene subito un calcio di rigore avventandosi come un falco su un pallone vagante in area greca. Bataoulas lo stende, ma dal dischetto va Liberali che si fa parare il penalty da Beleris al quarto minuto. Maiorana va poi vicino al pareggio con un gran destro a giro dal limite, pallone che esce di un soffio. La Grecia invece segna il proprio rigore invece, concesso dopo un fallo di Maffessoli, con Darviras che spiazza Pessina. Altro rigore al 42', Di Nunzio subisce fallo da Darviras e stavolta sul dischetto va Maiorana.

L'attaccante classe 2007 della Fiorentina è freddissimo e incrocia imparabilmente: è 1-1. Appena due minuti dopo però è clamorosa l'ingenuità ancora di Maffessoli, che stende nettamente Kostoulas, è rigore per la quarta volta nel primo tempo e lo stesso attaccante ellenico fredda Pessina con autorità per il sorpasso greco. Al 65' Maiorana esce ed entra il milanista Francesco Camarda al suo posto, senza riuscire ad incidere. Termina la gara con la sconfitta, fortunatamente indolore, dell'Italia, che dovrà fronteggiare ora però un sorteggio più complicato in vista della seconda fase.

Il format del torneo. Questo primo turno ha proiettato le prime due di ogni raggruppamento, più le cinque migliori terze tra i 13 gironi complessivi, all’Elite Round che si disputerà nei primi mesi del 2024. Da lì, le 32 Nazionali qualificate saranno divise in otto nuovi gironi da quattro squadre l’uno e le prime di ogni raggruppamento – e le sette migliori seconde classificate – raggiungeranno i padroni di casa di Cipro per la fase finale.