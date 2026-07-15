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Lucchesi: "Non bastano i soldi per fare un mercato come questo. Il valore di Paratici è indiscutibile"

Redazione /
Fabrizio Lucchesi
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L'ex direttore sportivo della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dell'operato dell'attuale ds viola, Fabio Paratici.

Sull'approccio

“Il valore di Paratici non si discute: ho apprezzato molto il suo approccio alle trattative, sullo stile delle grandi società, come lo è anche la Fiorentina. Nonostante le tante uscite che arriveranno, il suo è l'approccio di chi sa essere incisivo e vuole centrare gli obiettivi, grazie a un organico competitivo volto anche ad incrementare il valore stesso della società. Poi, come sempre, alcuni innesti renderanno di più e altri meno: io però credo che se acquisti bene, non perdi mai l'investimento. I costi degli investimenti? Sono profili medio-alti, normale che abbiano un costo non indifferente, ma la dirigenza avrà tutto sotto controllo”.

Sul rapporto Grosso-Paratici

“Non è certo un mistero, anzi, è la chiave di tutto. Se la visione d'insieme e gli obiettivi posti sono comuni, allora ci sono le condizioni per lavorare in coppia e rendere al meglio, minimizzando gli errori e massimizzando i risultati. Ma anche il network stesso di Paratici fa già la differenza: non bastano i soldi a chiudere gli affari, servono le conoscenze, è questo il vero valore aggiunto del nuovo direttore”.

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