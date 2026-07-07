Una decisione fuori dagli schemi voluta da Paratici. Il nuovo punto di riferimento tecnico delle giovanili

Un mese di riflessioni e valutazioni per arrivare al cambio di rotta sulla panchina della Primavera. Dopo avre preso in considerazione profili più giovani come Marco Parolo, Manuel Pasqual e Leonardo Bonucci, alla fine la Fiorentina ha scelto di affidarsi all'esperienza di Aurelio Andreazzoli.

Fuori dagli schemi

Una decisione fuori dagli schemi voluta dal direttore sportivo, Fabio Paratici, scrive stamani La Nazione, che testimonia la volontà della società di affidarsi a una figura di grande competenza.

Incarico ampio

Il tecnico toscano è fermo dal gennaio 2024 dopo l'esonero dall'Empoli e quindi in attesa di una nuova occasione da circa due anni. Oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'incarico affidato a lui. Avrà un ruolo ben più ampio, diventando un punto di riferimento tecnico per l'intero settore giovanile viola.