Repubblica: Offerta pronta per Dia, tentazione Kean

Nell'edizione di Firenze de La Repubblica, a pagina 2 viene trattata la vicenda stadio con un articolo dal titolo: “Il Modena dice no alla Fiorentina per lo stadio ipotesi staffetta con Empoli”. E ancora: “Doccia fredda dopo il “sopralluogo” emiliano di Barone. Potrebbe profilarsi una stagione giocata tra il Castellani e il Padovani”.

Pagina 9

Sul campo gli attaccanti non convincono: “Nzola e Beltran la rivoluzione d’estate ancora non decolla”. Sottotitolo: “Dovevano segnare più di Jovic e Cabral e rendere la Fiorentina più precisa sotto porta I numeri raccontano un’altra storia”.

Pagina 10

Qui leggiamo le vicende di mercato: “Offerta pronta per Dia tentazione Kean il mercato guarda avanti”. E inoltre: “Il senegalese della Salernitana era già stato cercato in passato Lo juventino potrebbe invece arrivare in prestito”.