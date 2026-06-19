La Fiorentina insiste per un pezzo pregiato dell'Udinese. Le difficoltà, tra richiesta e concorrenza
C'è un calciatore dell'Udinese che sembra interessare in particolar modo alla Fiorentina. Il centrocampista è un pezzo pregiato dei bianconeri, che chiudono le porte alla cessione e sparano altissimo sulla cifra.
Udinese, quanto vuoi per Ekkelenkamp?
Insomma, la situazione non cambia. Qualche settimana fa il club viola aveva già chiesto informazioni per Jurgen Ekkelenkamp, trovando eccessive le richieste. E l'Udinese non vuole certo privarsi facilmente dell'olandese.
La Fiorentina è interessata, ma…
Come riporta Tuttomercatoweb.com, a ora servirebbero oltre 20 milioni di euro per convincere i bianconeri a cedere Ekkelenkamp. La Fiorentina resta interessata, così come fa il Genoa; la cifra scoraggia nell'immediato.
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