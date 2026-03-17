A Radio Bruno ha parlato l'ex allenatore dell'Avellino in Serie C quando Parisi vestiva la maglia dei lupi, Ezio Capuano. Così l'allenatore ha commentato il momento del suo ex giocatore ora alla Fiorentina.

Le parole su Parisi

“Io sono stato tra i pochi a credere in Fabiano fin dall’inizio che potesse arrivare in Nazionale. Ho avuto la fortuna di allenarlo da bambino e conosco bene le sue qualità, sia come calciatore sia come persona. È cresciuto molto anche attraverso momenti difficili: la perdita del padre in giovane età lo ha segnato, ma allo stesso tempo gli ha dato una spinta in più in campo”.

Tanti complimenti

“Negli ultimi anni era finito un po’ ai margini, ma gli avevo detto di non mollare, perché il lavoro prima o poi viene ripagato. Ha sempre avuto le caratteristiche per ricoprire più ruoli e oggi lo sta dimostrando. La partita di ieri è stata un’ulteriore conferma: per la terza volta ha vinto il premio di migliore in campo, segno di una crescita costante. L’avevo già detto: può interpretare anche un ruolo alla Arjen Robben, partendo da destra per rientrare sul sinistro”.

Prossimo tesoretto

“Vanoli ha avuto il merito di capirlo e sfruttarlo nel modo giusto, quindi vanno fatti i complimenti anche alla Fiorentina. È un giocatore dinamico, con grande corsa e resistenza. Una delle sue qualità principali è la forza con cui controlla il pallone e riparte, che gli permette di saltare l’uomo con facilità. Inoltre gioca con naturalezza, come se fosse ancora tra amici sotto casa. Sta dimostrando di poter ricoprire più ruoli: in passato ha giocato anche da mezzala, mentre oggi viene utilizzato nel tridente offensivo. Credo che possa diventare uno dei prossimi tesoretti della Fiorentina”.