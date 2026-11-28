Stefano Cecchi, noto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sulla partita con l'Udinese

Queste le sue parole: "Se la partita di domani dovesse andare male, l'avvicendamento in panchina diventerebbe inevitabile: Vanoli non è il principale colpevole, ma l'assenza di gioco è una sua responsabilità. Spero comunque che non si arrivi all'esonero, perché Vanoli non merita di essere mandato via: mi fa soffrire vederlo in difficoltà. Non è un comunicatore e non è giusto questo accanimento nei suoi confronti. Gennaio? La priorità, più che un nuovo tecnico, sarebbe un rinforzo come Amrabat.

Sui limiti della rosa

Analizzando i limiti della rosa e le possibili alternative in panchina, Cecchi ha aggiunto: Quest'anno c'è maggiore preoccupazione rispetto al passato per via della mancanza di esperienza: l'anno scorso i valori individuali erano chiari nonostante le tensioni nello spogliatoio, mentre oggi abbiamo elementi con un grande futuro ma privi di un presente solido. Se non si interviene a gennaio, i timori saranno fondati. Chi eventualmente al posto di Vanoli? A livello di guida tecnica, Tudor è bravo nelle emergenze ma rischioso sul lungo termine, Thiago Motta è un nome suggestivo ma difficilmente raggiungibile, mentre la soluzione più sostenibile ed economica in questo scenario resterebbe Aurelio Andreazzoli.