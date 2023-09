De Magistris: "Ma la mano sul cuore di Biraghi sotto la curva dell'Inter dopo un 4-0 era proprio necessaria? Italiano..."

L'ex campione di pallanuoto e tifosissimo della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno di diversi temi di casa viola, tra cui la sconfitta contro l'Inter, in particolare dell'episodio di Biraghi a fine partita: “Ma davvero il capitano della Fiorentina alla fine del match è andato sotto la curva nord dell'Inter a battersi il cuore davanti ai tifosi nerazzurri dopo un 4-0? Ma era proprio necessario? Credo di no. Bisogna guardare anche alle circostanze in cui si fanno certe cose. Quando giocavo non avevo nemici, ma avversari. Poi potevano essere amici, ma fuori dalla vasca.

La reazione di Italiano contro il tifoso dopo la vittoria contro il Rapid Vienna? Italiano deve stare tranquillo. Ovviamente non avrà mai il 100% di consensi, ma deve imparare a gestire le emozioni. Che porti avanti la sua idea in modo sereno. Io, quando giocavo, non mi sono mai rivolto ai miei sostenitori, al massimo contro quelli avversari".