Abate perde un difensore in prestito dalla Fiorentina per la sfida di stasera

Tegola per Ignazio Abate, allenatore del Torino: per la sfida di stasera contro l'Udinese, che chiuderà la giornata di Serie A, i granata dovranno fare a meno di un giocatore di proprietà della Fiorentina.

Problema da smaltire

Non recupera infatti Niccolò Fortini, uscito malconcio dalla sfida tra la sua Italia Under 21 e l'Armenia: l'esterno aveva lamentato un affaticamento all'adduttore che lo aveva costretto a svolgere lavoro differenziato dal gruppo, e si è provato fino all'ultimo ad averlo a disposizione per la sfida di stasera, ma senza successo.

Forfait

Fortini rimane dunque fuori dai convocati, dopo aver raccolto 360 minuti nelle prime sei partite stagionali: un impiego estensivo del terzino viola che Abate ha già provato su entrambe le fasce, sfruttandone la duttilità. In attesa di ulteriori aggiornamenti, però, la partita di stasera non lo vedrà in distinta.