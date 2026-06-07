La Primavera potrebbe non essere l'unica scudettata della stagione: l'Under 15 vince il primo round di semifinale con il Milan
Fasi finali anche per il campionato Under 15, che vede la Fiorentina essere giunta in semifinale play-off al cospetto del Milan: si è chiusa poco fa la gara d'andata al Viola Park, con il successo per 3-2 dei ragazzi di Balestracci.
Gara messa subito sui giusti binari dalla squadra viola che l'ha sbloccata al 14' con Picardi, al 35' il raddoppio su un autogol di Tato. Il Milan l'ha riaperta con Rossini al 48' mentre Pistone al 73' sembrava averla richiusa. La rete di Braida su rigore al 76' tiene ancora tutto aperto in vista del ritorno.
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