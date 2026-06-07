Ingaggi pesanti anche di rientro: la Fiorentina si prepara a minusvalenze e addirittura qualche rescissione
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non solo gli elementi in più già presenti in rosa ma anche i tanti di rientro: la Fiorentina è attesa da un'estate caldissima sotto il piano delle uscite, che potrebbe riguardare più o meno qualunque profilo della rosa. Agire in uscita resta però complicato per la svalutazione a cui sono andati incontro in tanti.
La Fiorentina è spalle al muro e pronta, secondo Repubblica, anche ad arrendersi ad alcune minusvalenze o addirittura a procedere con qualche rescissione contrattuale, pur di liberarsi di giocatori ormai inutili.
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