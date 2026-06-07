Un mancino duttile da inserire subito nella rosa della Fiorentina: a Cagliari c'è un profilo che incuriosisce Paratici

Uno dei primi volti nuovi della rosa della Fiorentina dovrebbe essere un difensore, in particolare un mancino che sia duttile e adattabile anche da esterno: per questo l'attenzione è stata rivolta al Gremio e a Viery. Un'alternativa concreta però è Adam Obert, classe 2002 del Cagliari e reduce da un campionato intero da titolare, da centrale a tre o da esterno a sinistra.

Il profilo incuriosisce in particolar modo Paratici e Goretti anche per i costi relativamente bassi: tra gli 8 e i 10 milioni la richiesta dei sardi. Obert è slovacco ma gioca in Italia da quando aveva 16 anni, scoperto dalla Sampdoria e poi esploso a Cagliari.