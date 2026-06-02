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Il protagonista della salvezza del Cagliari nel mirino della Fiorentina. Ma sopra di lui...

Redazione /
Adam Obert
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La squadra mercato della Fiorentina proseguirà la sua ricerca accurata almeno un centrale difensivo. 

Uno, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, potrebbe essere Adam Obert del Cagliari. Il difensore protagonista della salvezza rossoblù, costa circa 8-10 milioni di euro

È nella lista di Paratici e Goretti, anche se non in cima. Sopra allo slovacco infatti c'è gente tipo Viery che però ha un costo ancora troppo elevato rispetto alla disponibilità viola. 

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