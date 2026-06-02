Il protagonista della salvezza del Cagliari nel mirino della Fiorentina. Ma sopra di lui...
La squadra mercato della Fiorentina proseguirà la sua ricerca accurata almeno un centrale difensivo.
Uno, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, potrebbe essere Adam Obert del Cagliari. Il difensore protagonista della salvezza rossoblù, costa circa 8-10 milioni di euro.
È nella lista di Paratici e Goretti, anche se non in cima. Sopra allo slovacco infatti c'è gente tipo Viery che però ha un costo ancora troppo elevato rispetto alla disponibilità viola.
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