Il Gremio mette in vendita i propri gioielli. Ma non a tutte le cifre e la Fiorentina ne sa qualcosa

Il Grêmio si sta anche preparando ad una consistente serie di cessioni in questa finestra di mercato. Un fatto questo che viene ad incrociarsi con le cronache riguardanti la Fiorentina, perché il club viola ha manifestato il proprio interesse per il centrale difensivo Viery.

Riduzione dei costi

La dirigenza del club punta a ridurre i costi calcistici e il monte ingaggi della squadra in maniera considerevole e per questo ha già messo in vetrina i suoi elementi di spicco.

Viery via ma…

Giocatori come Gustavo Martins, Viery, Noriega e Gabriel Mec sono sul mercato. Certo, non a tutte le cifre, e in questo senso la Fiorentina ne sa qualcosa. Da una doppia verifica è emerso che il Gremio ha detto no ad un'offerta da 12 milioni per Viery da parte dei viola. Questo perché la richiesta è di 20 milioni (a fronte di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro).