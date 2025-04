Con l'avvicinarsi della fine della stagione si avvicina anche il calciomercato e le voci iniziano a rimbalzare. Tra i nomi più discussi dell'estate, così come è stato per l'ultima sessione invernale, ci sarà inevitabilmente quello di Pietro Comuzzo.

Gli occhi dei rossoneri

Il difensore italiano classe 2005 della Fiorentina quest'anno ha stupito tutti con una crescita esponenziale che lo ha portato dritto in nazionale in pochi mesi. E dopo il forte interessamento del Napoli a gennaio, con i partenopei che continuano comunque a seguirlo, adesso sul centrale viola ci sarebbero gli occhi del Milan, alla ricerca di un centrale italiano.

La richiesta della Fiorentina

La richiesta della Fiorentina per lui al momento non cambia: per il suo cartellino servono 40 milioni di euro, gli stessi soldi che hanno fatto desistere il Napoli solo qualche settimana fa dall'affondo. Sul taccuino del Milan c'è anche il nome di Daniele Ghilardi, ex viola ora al Verona, lo stesso nome che la Fiorentina aveva messo nel mirino a gennaio in caso di addio di Comuzzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.