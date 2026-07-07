Cinquini: "Andreazzoli miglior scelta per la Fiorentina Primavera. Potrà trasmettere ai ragazzi molte cose imparate"

L'ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Bruno. Fu lui che nel 1996 scelse Aurelio Andreazzoli per la panchina degli Allievi Nazionali della Fiorentina. Adesso il tecnico tornerà in viola per guidare la squadra Primavera.

Punto di riferimento

“Io e Andreazzoli abbiamo giocato insieme e siamo sempre stati molto uniti. In lui ho sempre visto grandi qualità umane e tecniche. Alla Fiorentina sarà un punto di riferimento per tutto il settore giovanile e per gli allenatori. È un professionista serio. L'ho sentito e gli ho fatto i complimenti”.

Eredità e lavoro

“Galloppa nelle ultime stagioni ha svolto un ottimo lavoro, lascia un'eredità importante. Sono convinto, però, che Aurelio saprà fare molto bene. Penso che sia stata la scelta più giusta. L'esperienza rappresenta un valore aggiunto e potrà trasmettere allo staff tecnico della Primavera tutto ciò che ha imparato nel corso della sua carriera”.