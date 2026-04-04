La sete di vendetta per quel pomeriggio che condannò la Fiorentina. Vanoli, ricordati che sei stato superiore all'Inter

Tra i contenuti di Verona-Fiorentina c'è anche una più che discreta voglia di rivincita per l'assurdo 1-2 incassato all'andata, a metà dicembre. Non che sia la priorità ma quel pomeriggio rischiò davvero di condannare definitivamente la squadra viola, ancora a secco di vittorie e ultima a 6 punti. Neanche la meno drastica delle statistiche dava chance al gruppo di Vanoli.

Da quel 14 dicembre invece la Fiorentina ha messo insieme 23 punti, contro i 6 dell'Hellas e la situazione è un po' più sotto controllo. Per Vanoli e i suoi però, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, occorre ricordarsi come si era giunti, prima della sosta, a giocare alla pari e anche meglio dell'Inter.