La notte da ex senza rancore per Belotti. Affronta il suo passato alla ricerca di gol

Per l'attaccante della Fiorentina Andrea Belotti, in poco più di una settimana sono arrivate due sfida da ex. Ma se il ritorno a Torino è sempre particolare e complicato per il brutto finale e il rapporto incrinato con i tifosi granata, contro la Roma non c'è nessun veleno a cui badare.

La notte da ex di Belotti

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Firenze ha rappresentato l'occasione giusta per un attaccante come Belotti, che vuole dimostrare di valere ben più di 10 gol in 68 presenze totali (bilancio in giallorosso). La sua efficacia e incisività è applicata esclusivamente alla maglia viola, con la quale è riuscito a trovare il primo gol, un mese fa contro il Frosinone, salvo poi rimanere a secco per quasi un mese. La gara di stasera, senza rancore alcuno, rappresenta un'ottima chance.