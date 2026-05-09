L'Atalanta molla Palladino: "Qui sto benissimo e sogno una squadra competitiva, ma non ho ricevuto segnali dal club"

Questo pomeriggio il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida congro il Milan, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. E tra i temi trattati c'è anche quello relativo al suo futuro in nerazzurro:

"Mi aspetto una gara bella in uno stadio abbastanza caloroso contro una squadra che vuole fare punti. Noi dobbiamo dare tutto e dimostrare di avere una grande reazione da squadra. Ci teniamo a portare a casa questi punti per consolidare la settima posizione”.

“Qui sto benissimo, in sei mesi abbiamo fatto benissimo”

Un commento anche sul suo futuro: ”Qui all’Atalanta sto benissimo, ho trovato grande calore da parte di tutti. Sono arrivato cinque mesi fa e sono orgoglioso del lavoro che ho fatto insieme alla squadra, eravamo tredicesimi e ora siamo settimi, lottiamo per una posizione europea. In Coppa Italia siamo usciti ai rigori di una semifinale, mentre in Champions abbiamo fatto un bellissimo percorso dove abbiamo battuto il Borussia Dortmund, in una notte magica. E’ stato un percorso bello, sono orgoglioso. E’ ovvio che adesso dobbiamo continuare a chiudere bene la stagione, un mese fa la società pubblicamente e privatamente aveva speso parole belle nei miei confronti, ne sono orgoglioso”.

“Per ora non ho ricevuto segnali dalla società”

Ha anche aggiunto: “Dobbiamo finire bene la stagione, devo lavorare bene sul campo. Il mio desidero sarebbe quello di finire bene e costruire la prossima stagione una squadra forte ed ambiziosa, creando una squadra a mia immagine e somiglianza. Mi piacerebbe farlo, credo che questi tifosi e la società vogliano aprire un nuovo ciclo. Non ho ricevuto nessun segnale dalla società, deciderà la società”.

“Siamo riusciti a portare l'Atalanta comunque in alto nonostante tutto”

Ha poi concluso: ”Trovo che sia offensivo che un giocatore non abbia stimoli: giocare a calcio è la cosa più bella del mondo. Un giocatore deve essere sempre stimolato perché io faccio le scelte in base a quello che vedo. Vedo un'Atalanta che da tutto durante gli allenamenti: abbiamo lavorato tanto nell'attacco alla porta. Spero di vedere dei risultati. "Abbiamo fatto varie analisi di questo ultimo mese. Siamo riusciti a portare l'Atalanta comunque in alto nonostante tutto, l'ultimo mese però penso che sia tutto un insieme di fattori: energie fisiche e mentali hanno influito. L'Atalanta ha la forza comunque per fare la differenza, seppur certi cali possono capitare soprattutto per chi fa più partite”.