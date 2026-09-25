Amoruso: "Vanoli ha una qualità che l'anno scorso non c'era. Fagioli? Può essere l'allenatore in campo"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La squadra non mi è piaciuta granché finora dal punto di vista fisica, e probabilmente è il motivo per cui Vanoli ha ripristinato le doppie sedute. La rosa è giovane, e i cavalli giovani vanno fatti correre”.

“Adesso c'è qualità”

Poi ha aggiunto: “Nelle prime partite, con Grosso, si è vista una squadra remissiva, che non riusciva minimamente a reagire alle difficoltà. Vanoli invece ha tirato la squadra a luci e sicuramente partire da una base qualitativa importante, che l'anno scorso non c'era, lo aiuterà”.

“Fagioli può essere un leader”

Infine su Fagioli: “Il suo ruolo potrebbe renderlo una sorta di allenatore in campo, il cervello della squadra. Nell'ultimo periodo mi sono piaciute anche le sue dichiarazioni, può diventare un leader tecnico e silenzioso”.