Speranze al lumicino per Anguissa e la sfida a centrocampo potrebbe favorire la Fiorentina ben più del previsto
Ne ha tanti di infortunati il Napoli che si presenterà domani al Franchi e anche solo questo rende ghiotta l'occasione per la Fiorentina. L'ultimo ad arrendersi potrebbe essere Anguissa, alle prese con un faticoso recupero per delle noie agli adduttori. Nel reparto mancherà anche McTominay per i problemi di ablazione al cuore.
Duello su taglie piccole
La scelta di Allegri dovrebbe andare allora sulla coppia Gilmour-Lobotka, non certo due giganti. La Fiorentina potrebbe rispondere con Fagioli e Ndour (o chissà, Oulai). Uno scenario che potrebbe favorire a sorpresa anche la mediana viola.
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