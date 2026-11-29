La Fiorentina si trova a dover sfidare in trasferta una diretta concorrente per la salvezza, ovvero l’Udinese allenata da Paolo Zanetti. La distanza in classifica tra le due squadre è soltanto di tre punti, e la posta in gioco è molto alta. La squadra viola guidati da Paolo Vanoli arrivano dalla cocente sconfitta di Monza per 0-3, mentre i friulani dalla gara pareggiata contro il Bologna in cui hanno dimostrato di sapere giocar bene e tanta convinzione. Quest’ultima componente deve essere trovata anche dalla Fiorentina per tentare di portare a casa punti importanti.

Dirige l’incontro il sig. Federico La Penna della sezione di Roma. Il calcio d’inizio è in programma alle 12:30.

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